Participó en "MasterChef" cuando tenía 19 años: Conoce a Camila Sepúlveda, la esposa de Augusto Schuster

30 abr. 2024 - 13:10 hrs.

Abril de 2024 fue un mes bastante acontecido para el espectáculo nacional, pues más de una pareja de famosos contrajo matrimonio. Entre ellos, está el actor Augusto Schuster, quien tras años de pololeo se casó con Camila Sepúlveda.

Concretamente, este el viernes 26 de dicho mes, los ahora esposos dieron el "sí, acepto". Un día después compartieron vía stories de Instagram el único registro público de la ceremonia, donde aparecen con ropa blanca y veraniega.

La historia de amor entre Schuster y Sepúlveda habría comenzado hace más de dos años, cuando sus seguidores comenzaron a notar las coquetas interacciones que mantenían en redes sociales. A pesar de esto, la pareja se mostró bastante hermética con su vínculo y apenas se dejaban ver juntos.

Camila Sepúlveda y Augusto Schuster/Instagram

¿Quién es Camila Sepúlveda?

Probablemente, el nombre de Camila Sepúlveda sea desconocido para algunas personas, pero en el ámbito televisivo es recordada por su participación en la segunda temporada del programa culinario "MasterChef", que se emitió a mediados de 2015.

Camila era una de las más competidoras más jóvenes y rápidamente cautivó al jurado y a la audiencia con su carisma, además, era vegetariana, lo que significó un desafío adicional al momento de cocinar. En ese entonces, estudiaba la carrera de nutrición y dietética.

Camila Sepúlveda en "MasterChef"

Tras esa oportunidad, se alejó de las pantallas, pero se mantuvo ligada a la gastronomía. En este sentido, se convirtió en socia de la empresa "The Not Company" bajo el rol de Head of Sensorial Innovation, lo que significa que es encargada de crear sabores de productos con ingredientes que no son de origen animal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NotCo | The Not Company ? (@thenotco)

Camila también desarrollo su faceta de influencer y en Instagram suma más de 131 mil seguidores. En su perfil suele mostrar algunas de sus rutinas de ejercicios, pues trabaja como personal trainer y coach de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami / MJLA (@ca.mjla)

En 2022, lanzó su carrera musical bajo el seudónimo de "MJLA". Según comentó en un comunicado, "en el colegio cantaba y no me daba vergüenza, después lo suprimí, lo corté. Eso hasta que llegó un amigo productor musical, que me dijo que veía algo en mí y que probara ponerme detrás del micrófono".

Respecto a su edad, Camila nació el 5 de septiembre de 1996, por lo tanto, hoy tiene 27 años. En la actualidad, reside en California, Estados Unidos, junto a Augusto Schuster.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami / MJLA (@ca.mjla)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami / MJLA (@ca.mjla)

Todo sobre Famosos chilenos