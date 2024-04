"Esperamos tener artistas invitados": Pia Toscano vuelve a Chile tras sorprender con Andrea Bocelli en Viña

30 abr. 2024 - 17:43 hrs.

Luego de haber impresionado al público chileno en el Festival de Viña del Mar, donde fue parte del espectáculo de Andrea Bocelli, la cantante estadounidense Pia Toscano volverá a Chile con un show que promete nuevamente sorprender.

Esta vez la cita será en Santiago, en el Movistar Arena, donde la artista que comenzó en el programa American Idol se presentará este jueves 18 de julio.

"Va a ser mi primera vez liderando un concierto en solitario en Chile", contó la cantante a Meganoticias Ahora, asegurando que "esperamos tener artistas invitados, pero aún no podemos anunciarlo".

ATON

Pia Toscano manifestó que "me siento muy honrada por esta oportunidad y estoy muy agradecida por el amor y el apoyo de los fans chilenos. Me han recibido de una forma tan cariñosa. No esperaba eso".

"Puse todo mi corazón y mi alma en este show, porque es un momento muy especial para mí. Y este show está confeccionado específicamente para el público chileno, porque ellos van a hacer un esfuerzo, van a pagar por verme y eso significa mucho para mí", expresó.

Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir a través de la página de Punto Ticket.

