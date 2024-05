Pronóstico de lluvia para este fin de semana: Conoce las zonas en donde se esperan precipitaciones

17 may. 2024 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que se registren precipitaciones en el país durante este sábado 18 y domingo 19 de mayo.

En concreto, se trataría de siete regiones en las que se presentaría el fenómeno.

Todo sobre El Tiempo

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos aislados desde las primeras horas del sábado hasta la tarde.

Aton

En el archipiélago de Juan Fernández caerán precipitaciones desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo.

Zona centro

En la región del Biobío los chubascos se presentarán desde la tarde de domingo, desde la tarde, en zonas como Lebu y Los Ángeles.

Zona sur

En las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos las lluvias comenzarán la mañana del domingo y se extenderán hasta los próximos días.

Extremo sur

En Aysén, el fenómeno también se registrará el domingo. En zonas como Puerto Cisnes y Puerto Aysén, las lluvias comenzarán en la madrugada, mientras que en otros sectores será desde la mañana o en la tarde.

En cuanto a la región de Magallanes, caerán chubascos débiles en Torres del Paine desde la mañana del domingo hasta los próximos días. En Porvenir y Punta Arenas, se espera algunos chubascos el sábado.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

De acuerdo a Meteorología, este sábado el centro de Santiago estará despejado, con extremas de 2° C y 16° C, mientras que el domingo el cielo amanecerá con nubosidad parcial y variará a nublado en la tarde, con una mínima de 3°C y una máxima de 17° C.

No se han pronosticado precipitaciones para este fin de semana.