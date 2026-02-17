¿Cuándo son los feriados de Semana Santa este 2026?

17 feb. 2026 - 15:47 hrs.

Ya llegó el 2026 y, con él, una nueva cantidad de feriados que se celebrarán en territorio chileno. Conocer cuáles serán los días festivos es crucial para poder planificar y aprovechar el tiempo en paseos, viajes o, simplemente, descansos programados.

Según el calendario de feriados, en este nuevo año hay 16 días hay festivos nacionales de tipo civil y de tipo religioso.

Esta es la fecha de la Semana Santa 2026

La Semana Santa 2026 se celebrará entre el 30 de marzo y el 5 de abril a nivel mundial. La popular festividad atañe a los países de tradición católica.

En este sentido, serán feriados nacionales los días viernes 3 de abril y sábado 4 de abril de 2026, correspondientes a las celebraciones de Viernes Santo y Sábado Santo, respectivamente.

El respaldo legal de estas efemérides está en la Ley 2.977 y establece que no son irrenunciables, por lo que algunas personas podrían trabajar esos días.

Primer fin de semana largo del año

El Viernes Santo da lugar al primer fin de semana largo del año. A este le siguen el del viernes 1 de mayo (Día Nacional de Trabajo) y el del viernes 18 de septiembre (Independencia Nacional).

