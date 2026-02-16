Parque Los Gasómetros será sede de una fiesta electrónica: ¿Dónde queda este desconocido espacio santiaguino?

16 feb. 2026 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo 18 de abril se realizará la primera edición de TMPRL, una nueva fiesta de música electrónica.

Este no sólo es el debut de la fiesta, sino también, la primera vez que el recinto industrial Parque Los Gasómetros abre sus puertas para un evento de estas características.

El objetivo de la fiesta TMPRL y sus organizadores es recuperar los espacios industriales con valor patrimonial y convertirlos en plataformas de expresión contemporánea. La idea para esta primera edición, es incorporar la infraestructura del recinto a la experiencia musical y estética de la fiesta.

El recinto se encuentra en calle Antofagasta 3424, en la comuna de Estación Central, en lo que fue durante años una fábrica de gas con dos torres blancas y rojas, que se ven desde otras partes de la ciudad.

Venta de entradas

La venta de entradas estará dividida en cuatro etapas. En la primera venta general, las entradas tendrán un valor de $25.000, luego ascienden a $32.000, para la tercera venta general estarán en $38.000 y finalmente los tickets alcanzarán los $42.000 pesos.

Street Machine

Programación y entradas

Musicalmente, la fiesta estará enfocada en el techno de Detroit, el minimalismo y el house. Aún se desconoce el line up oficial, pero se sabe que incluye a artistas internacionales y talentos locales, con énfasis en la calidad sonora y la vanguardia estética. Además, habrá una propuesta audiovisual que haga juego con el recinto industrial.

A partir de este martes 17 empieza la venta general de entradas desde las 12:00 horas, a través de puntoticket. Se espera que el espacio sea seguro y de respeto, promoviendo la libre expresión y la convivencia sin etiquetas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TMPRL (@temporal.scl)

La propuesta nace de la alianza entre Street Machine, una de las productoras más importantes de la industria electrónica en Chile, con más de 20 años de trayectoria; FOMO, un colectivo de música electrónica, fundado por los Djs Beto y Enemigo y DAME, otro colectivo y productora que impulsa la escena electrónica en Chile, caracterizado por generar espacios libres de prejuicios para la comunidad LGBTQIA+.

Todo sobre Tendencias