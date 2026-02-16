Logo Mega

Calor llegará hasta los 38°C: Actualizan alertas por "Altas Temperaturas Extremas" que ahora afectarán a cinco regiones

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta previa por un "Evento de Altas Temperaturas Extremas" y emitió una nueva advertencia por el mismo pronóstico, totalizando cinco regiones en las cuales los termómetros se elevarían hasta los 38°C.

De acuerdo a la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

"Evento de Altas Temperaturas Extremas"

Debido a una "Dorsal en Altura", el organismo pronosticó altas temperaturas para zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins entre la tarde de este lunes 16 y la tarde de mañana martes 17 de febrero.

Región de Coquimbo

  • Cordillera Costa: 33-35°C (martes 17).
  • Precordillera y valles precordilleranos: 34-36°C (lunes 16) y 34-36°C (lunes 16).

Región de Valparaíso

  • Litoral: 28-30°C (martes 17).
  • Cordillera Costa: 35-37°C (martes 17).

Región Metropolitana

  • Cordillera Costa: 33-35°C (martes 17).
  • Valle: 34-36°C (martes 17).
  • Precordillera: 34-36°C (martes 17).

Región de O'Higgins

  • Cordillera Costa: 33-35°C (martes 17).
  • Valle: 32-34°C (martes 17).
  • Precordillera: 32-34°C (martes 17).

Temperaturas de hasta 38°C

También debido a la "Dorsal en Altura", la DMC emitió este lunes una nueva alerta, esta vez para la Precordillera de la región de Atacama, en donde este lunes y mañana martes las máximas oscilarán entre 37°C y 38°C.

