Calor llegará hasta los 38°C: Actualizan alertas por "Altas Temperaturas Extremas" que ahora afectarán a cinco regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta previa por un "Evento de Altas Temperaturas Extremas" y emitió una nueva advertencia por el mismo pronóstico, totalizando cinco regiones en las cuales los termómetros se elevarían hasta los 38°C.
De acuerdo a la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
"Evento de Altas Temperaturas Extremas"
Debido a una "Dorsal en Altura", el organismo pronosticó altas temperaturas para zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins entre la tarde de este lunes 16 y la tarde de mañana martes 17 de febrero.Ir a la siguiente nota
Región de Coquimbo
- Cordillera Costa: 33-35°C (martes 17).
- Precordillera y valles precordilleranos: 34-36°C (lunes 16) y 34-36°C (lunes 16).
Región de Valparaíso
- Litoral: 28-30°C (martes 17).
- Cordillera Costa: 35-37°C (martes 17).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 33-35°C (martes 17).
- Valle: 34-36°C (martes 17).
- Precordillera: 34-36°C (martes 17).
Región de O'Higgins
- Cordillera Costa: 33-35°C (martes 17).
- Valle: 32-34°C (martes 17).
- Precordillera: 32-34°C (martes 17).
Temperaturas de hasta 38°C
También debido a la "Dorsal en Altura", la DMC emitió este lunes una nueva alerta, esta vez para la Precordillera de la región de Atacama, en donde este lunes y mañana martes las máximas oscilarán entre 37°C y 38°C.
Notas relacionadas
- Fenómeno se presentará esta misma jornada: Meteorología emite alerta de tormentas eléctricas para zonas de tres regiones
- Hasta 36°C en Santiago: Actualizan alerta por altas temperaturas en tres regiones de la zona centro del país
- "Habrá sectores que pueden llegar a 38°C": El pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero en la RM