SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras temblor de magnitud 5,2 en Calama

16 feb. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó en la tarde de este lunes que se descartó la posibilidad de tsunami en las costas de Chile tras un temblor registrado en Calama, región de Antofagasta.

"SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", detalló el organismo.

Según lo informado por el El Centro Sismológico Nacional el movimiento telúrico fue de magnitud 5,2 y se produjo 30 kilómetros al Norte de Calama, en la región de Antofagasta, a las 18:24 horas.

Noticia en desarrollo...