Fenómeno se presentará esta misma jornada: Meteorología emite alerta de tormentas eléctricas para zonas de tres regiones

16 feb. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas" que estará vigente esta misma jornada en zonas de tres regiones del país.

De acuerdo a la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Alerta de tormentas eléctricas

En específico, la alerta se origina en la condición sinóptica "Alta de Bolivia" con una vigencia entre la tarde y la noche de este lunes 16 de febrero.

Las zonas que se verán afectadas por las tormentas eléctricas se encuentran en las de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Región de Arica y Parinacota

Precordillera.

Cordillera.

Región de Tarapacá

Precordillera.

Cordillera.

Región de Antofagasta

Precordillera.

Precordillera Salar.

Cordillera.

