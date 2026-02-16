Ofertas de trabajo en temporada escolar: Ofrecen más de 500 puestos laborales en logística

16 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Desde SOS Group publicaron una oferta laboral con 500 puestos de trabajo en el área logística durante la temporada escolar.

En concreto, la oportunidad que entrega la empresa son trabajos transitorios o temporales para desempeñarse en centros de logística y distribución y en bodegas de empresas de artículos escolares.

Detallaron que el plazo para postular es durante esta semana y las personas que soliciten el puesto deben estar disponibles para empezar casi inmediatamente.

¿Cuáles son los puestos laborales que ofrece SOS Group?

A continuación puedes ver las ofertas de trabajo que publicaron desde la empresa de logística:

Operario de bodega: Son 300 vacantes con sueldo líquido mensual de $630.000. Podrá trabajar en centros de logística y bodegas para embalar uniformes y artículos escolares que serán despachados a grandes tiendas, librerías y supermercados, o para preparar, embalar y etiquetar pedidos de artículos escolares comprados online que serán despachados a domicilio.

Operador grúa horquilla: son 200 vacantes con sueldo líquido mensual de $680.000. Se encargará de movilizar grandes volúmenes de uniformes y artículos escolares al interior de centros de distribución logística y bodegas. Requiere 1 año de experiencia y licencia de conducir clase D.

El plazo para postular es hasta este viernes 20 de febrero, a través de www.sosgroup.cl o haciendo clic acá. La duración del trabajo es por toda la temporada de inicio escolar, es decir, aproximadamente hasta fines de marzo.

