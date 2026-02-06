Logo Mega

Empresa minera Enaex busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales y cómo postular a ellas

Son más de 100 años de existencia los que tiene a cuestas Enaex, una empresa dedicada a la minería, pero más específicamente al mercado de explosivos, es decir, a la fragmentación de roca. Si te interesa trabajar en el rubro, presta atención porque la compañía cuenta con ofertas laborales en distintas posiciones.

Además, aquellos que apliquen a los trabajos, podrán acceder a una serie de beneficios en alimentación, seguro de vida y bonos.

Cabe destacar que la empresa cuenta con algunas ofertas laborales para trabajos en la Región Metropolitana, aunque la mayoría están dirigidas a regiones de Chile.

¿Cuáles son las ofertas de trabajo en Enaex?

Algunos de los puestos de trabajo más recientes en la empresa minera son los siguientes:

  • Choferes de Minería licencia A4 - Región de Antofagasta
  • Supervisor/a de Tronadura - Calama
  • Encargado de patio - Región de Antofagasta
  • Polvorinero/a - Calama
  • Cargador/a de tiros - Calama
  • Supervisor/a de tronadura - La Serena
  • Chofer operador equipo auxiliar - La Serena

Cabe mencionar que estas son las ofertas laborales más recientes, por lo que hay más puestos disponibles y más ubicaciones en el portal web de la empresa.

¿Cómo postular a los trabajos que ofrece Enaex?

Las ofertas laborales se pueden conocer ingresando a la plataforma de empleos de la compañía minera en el siguiente enlace (pincha aquí).

Allí se podrán conocer todas las vacantes laborales disponibles y postular a la que sea de tu interés.

Una vez dentro, se podrá elegir el cargo que más se ajuste a capacidades, donde el usuario encontrará una descripción del puesto, los requisitos, beneficios y funciones a realizar.

Ya seleccionada su opción de preferencia, debe presionar el botón "postular" y continuar con el proceso llenando los datos solicitados. Idealmente, debe estar registrado en la plataforma de empleos para continuar con el procedimiento.

