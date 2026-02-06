Por "calor intenso": Senapred declara Alerta Amarilla para la Región Metropolitana a partir de este viernes

06 feb. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la Región Metropolitana por calor intenso, ante el pronóstico de elevadas temperaturas que podrían afectar a diversas zonas de la región.

La medida fue tomada debido al aumento de las temperaturas previsto por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que ha señalado un escenario de calor persistente en la cordillera de la costa, el valle y la precordillera de la RM.

¿Hasta cuándo hay Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla inició este viernes 6 de febrero y se extenderá, preliminarmente, hasta el sábado 7.

Pronóstico de temperaturas en Santiago

Cordillera de la costa

Viernes 6: entre 31 y 34 °C

Sábado 7: entre 31 y 33 °C

Domingo 8: entre 30 y 31 °C

Valle

Viernes 6: entre 32 y 34 °C

Sábado 7: entre 32 y 34 °C

Domingo 8: entre 30 y 31 °C

Precordillera

Viernes 6: entre 32 y 34 °C

Sábado 7: entre 32 y 34 °C

Domingo 8: entre 30 y 31 °C

¿Qué implica la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla significa que hay un riesgo potencial de daño para la población y el entorno debido a las altas temperaturas. Ante esto, Senapred y las autoridades regionales llaman a la población a extremar medidas de prevención y autocuidado durante este episodio de calor.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Hidratación constante, incluso si no se siente sed.

Evitar la exposición directa al sol.

