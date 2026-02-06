Cantantes urbanos, una actriz y la actual Miss Universo: Estos son los integrantes del jurado de Viña 2026
- Por Miguel Aburto
Durante el matinal de Mucho Gusto, se revelaron todos los nombres que integrarán el jurado del Festival de Viña del Mar 2026.
Entre quienes evaluarán la competencia internacional, hay cantantes, una destacada actriz, un periodista de Meganoticias e incluso la actual Miss Universo.
¿Quiénes serán parte del jurado?
A continuación, descubre quiénes son los miembros del jurado del Festival de Viña del Mar 2026.
- Matteo Bocelli
- Sigrid Alegría
- Juan Manuel Astorga
- Verónica Villarroel
- Fátima Bosch
- Milo J
- Pablo Chill-E
Puedes disfrutar del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 por las pantallas de Mega.
Programación de Viña 2026
Domingo 22
Lunes 23
Martes 24
Miércoles 25
- Juanes.
- Asskha Sumathra.
- Ke Personajes.
Jueves 26
Viernes 27
