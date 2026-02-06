Logo Mega

Cantantes urbanos, una actriz y la actual Miss Universo: Estos son los integrantes del jurado de Viña 2026

Durante el matinal de Mucho Gusto, se revelaron todos los nombres que integrarán el jurado del Festival de Viña del Mar 2026.

Entre quienes evaluarán la competencia internacional, hay cantantes, una destacada actriz, un periodista de Meganoticias e incluso la actual Miss Universo.

¿Quiénes serán parte del jurado?

A continuación, descubre quiénes son los miembros del jurado del Festival de Viña del Mar 2026.

  • Matteo Bocelli
  • Sigrid Alegría
  • Juan Manuel Astorga
  • Verónica Villarroel
  • Fátima Bosch
  • Milo J
  • Pablo Chill-E

Puedes disfrutar del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 por las pantallas de Mega.

Programación de Viña 2026

Domingo 22

Domingo 22: Gloria Estefan / Stefan Kramer / Matteo Bocelli

Lunes 23

Lunes 23: Pet Shop Boys / Rodrigo Villegas / Bomba Estéreo.
Martes 24 

Martes 24: Jesse & Joy / Esteban Düch / NMIXX.
Miércoles 25

Miércoles 25: Juanes / Asskha Sumathra / Ke Personajes.
Jueves 26

Jueves 26: Mon Laferte / Piare con P / Yandel Sinfónico.
Viernes 27

