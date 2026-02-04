Estos son los artistas que se presentarán el primer día en el Festival de Viña 2026

04 feb. 2026 - 18:16 hrs.

Ya queda menos de tres semanas para que se dé inicio al festival más importante del verano: Viña 2026, el cual comienza el domingo 22 y se extiende hasta el viernes 27 de febrero, y podrás disfrutarlo por las pantallas de Mega.

Su line-up ya está conformado en un 100% y la jornada de apertura contará con shows de una artista anglo, el "rey de las imitaciones" y el heredero de la música clásica.

¿Cuáles son los artistas que se presentarán el primer día?

La primera noche del Festival de Viña del Mar 2026 dará el vamos con tres grandes artistas que ofrecerán música pop, una rutina llena de imitaciones y exitosas canciones líricas.

Gloria Estefan

La cantante y compositora cubanoestadounidense Gloria Estefan llega a la Quinta Vergara tras ganar un Grammy al Mejor Álbum Tropical Latino. Será quien dé inicio a la jornada inaugural del festival.

Stefan Kramer

El "rey de las imitaciones" pisará el escenario de Viña del Mar por tercera vez, y buscará dejar un legado en la comedia nacional y consolidarse como uno de los mejores imitadores del país y el mundo.

Matteo Bocelli

Luego de su exitoso paso con su padre Andrea Bocelli en Viña 2024, Mateo Bocelli cerrará la primera noche del festival e interpretará grandes éxitos mundiales de la música clásica.

