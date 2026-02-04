Pareja de músico chileno detenido por ICE explica el tenso momento: "En cuanto nos arrestaron, nos separaron"

04 feb. 2026 - 10:06 hrs.

Esta semana se conoció la detención de un músico chileno llamado Kevin Carvajal, de 26 años, por parte de funcionarios del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), por lo que ahora está detenido en la cárcel Alligator Alcatraz.

Ante esta alarmante situación, la pareja del chileno, Karen Ojeda, conversó este miércoles con el matinal "Mucho Gusto" y explicó cómo fue la detención, la que se produjo en el marco de una fiscalización en una carretera.

La entrevistada contó que estaba junto a él al momento en que personal del ICE los controló. Al notar que su estatus para trabajar estaba inconcluso, los derivaron a un centro penitenciario y luego los separaron: ella fue deportada a Chile, mientras que él se encuentra recluido en el conocido recinto de Florida.

Las palabras de la pareja del músico chileno

Karen comentó al matinal que "nosotros ingresamos con Visa Waiver, pero antes de que caducara buscamos asesoría legal y comenzamos un proceso que no puedo indagar, porque los abogados no me lo permiten, pero teníamos permiso de trabajo, licencia de conducir y registro social, entre otras cosas".

"Nosotros comenzamos un proceso legal el cual nos daba la potestad para poder trabajar. Estaba en curso", recalcó.

La joven indicó que "él (su pololo) si tenía permiso de trabajo vigente. Tenía la potestad para trabajar en EEUU, eso es algo que ha sido muy comentado. Nuestro tema y estatus estaba inconcluso, pero sí teníamos permiso de trabajo. El proceso nos permitía vivir, pero estábamos esperando que la Corte fallara a nuestro favor".

"Nosotros cuando ingresamos no trabajamos. Nosotros trabajamos hasta que nos proporcionaron el permiso de trabajo", manifestó.

¿Cómo fue la detención?

Karen puntualizó en el momento del arresto y explicó que "nos pidieron nuestro pasaporte y papeles. Nosotros se los proporcionamos. No andábamos con los papeles de asilo, eso pudo perjudicar en gran magnitud, pero ellos pudieron revisarlo en su sistema".

"Nos pusieron las esposas, nos subieron a la patrulla y nos condujeron al primer recinto penitenciario. No fueron violentos... teníamos derecho a llamar a un abogado", detalló.

Sobre el instante en que fueron separados, indicó que "en cuanto nos arrestaron, nos separaron. A él lo enviaron con los hombres y a mí con las mujeres".

El actual estado de su pareja

La pareja del saxofonista destacó que los funcionarios policiales "de inmediato nos dijeron que teníamos la opción de autodeportarnos y ese era nuestro objetivo, porque habíamos tenido una conversación con antelación y eso habíamos acordado".

Por último, dijo que, pese a la lejanía, mantiene comunicación con su pareja, afirmando que "todos los días conversamos. Tengo entendido que Alligator Alcatraz tiene mejores condiciones que el primer recinto donde estuvimos arrestados. Le proporcionan comida y le dan abrigo".

