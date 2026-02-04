Trágico accidente en La Araucanía: Una mujer y un hombre fallecieron tras choque entre bus y camión

04 feb. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada de este miércoles, un accidente se produjo entre un bus y un camión en la Ruta 5 Sur en la región de La Araucanía, un hecho que terminó con dos personas fallecidas: un hombre y una mujer.

Según los últimos antecedentes, el bus de pasajeros envuelto en el choque cubría el recorrido que va de Puerto Montt a Viña del Mar.

El choque entre el bus y el camión

Mientras iba a su destino, el bus impactó con un camión que habría estado estacionado en la carretera, a la altura de la comuna de Pitrufquén.

Ante esta alarmante situación, decenas de pasajeros quedaron con lesiones y más tarde se confirmó la muerte de una mujer y un hombre que desempeñaba funciones como auxiliar del bus.

En el lugar se hizo presente personal de la SIAT de Carabineros para concretar las primeras diligencias y establecer la causa exacta de la colisión.

