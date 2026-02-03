Lluvia en Santiago este miércoles: Anuncian precipitaciones con probables tormentas eléctricas en la RM

03 feb. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia podría regresar a Santiago este miércoles 4 de febrero, de acuerdo con el pronóstico del tiempo entregado durante este martes por Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega.

El pronóstico de Alejandro Sepúlveda

El comunicador señaló que en las próximas horas "el cielo despejado va a recibir nubosidad ahora del otro lado. En la mañana (del martes) venía del litoral, ahora vendrá desde la cordillera con probables chubascos, pero solo en las alturas andinas".

El miércoles, en tanto, "otra vez amanece nublado en la Provincia de Melipilla, Talagante, Maipú, sectores de Santiago. Luego se despeja y en la tarde se vuelve a nublar con la probabilidad de chubascos débiles, locales, aislados", agregó.

No llovería con la intensidad del fin de semana pasado

Sepúlveda detalló que las precipitaciones caerían "no solo en la cordillera, sino que en sectores de precordillera, incluso algunos goterones podrían salpicar sectores del oriente del Gran Santiago. Me refiero a zonas de comunas tales como Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque, incluso con la probabilidad de algunas tormentas eléctricas aisladas".

De todas formas, advirtió que "no estamos hablando del fenómeno que pasó el sábado reciente con una baja segregada, eso ya se acabó", pues no se espera "nada para Maipú, sino que en el sector de precordillera durante la tarde".

"Esto es inestabilidad que se prolonga por la cordillera desde el sur y que podría dejar estas precipitaciones locales, débiles, aisladas, con la probabilidad menor, pero hay que mencionarla, de tormentas eléctricas en zonas precordilleras", zanjó el periodista, consignando que "el jueves es el último día con probabilidad (de lluvia) en la alta cordillera" de la Región Metropolitana.

