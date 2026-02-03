Cierra empresa chilena de lácteos tras 56 años de funcionamiento: Estos son los motivos

03 feb. 2026 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

El lunes se confirmó el cierre definitivo de las operaciones de Sociedad Agrolácteos de Chiloé, más conocida como Chilolac, reconocida empresa chilena de lácteos con más de 56 años de trayectoria en la comuna de Ancud, región de Los Lagos.

¿Por qué cerró Chilolac?

La decisión se tomó ante la crisis financiera que la empresa arrastra desde 2024, lo que generó un impacto en su producción y en los empleos de la zona.

Además, la compañía tendría deudas con productores locales, que incluso ya habían desatado protestas en la comuna el año pasado, cuando un grupo de proveedores vertió 800 litros de leche en la plaza de Ancud para denunciar el incumplimiento de pagos.

La medida dejará a 130 trabajadores sin empleo, lo que se suma a productores lecheros, servicios de transporte y otros asociados, que ya no contarán con un socio estratégico en la industria.

Desde el municipio de Ancud lamentaron la noticia y adelantaron que van a "colaborar en las gestiones, acciones y asesoramientos pertinentes, buscando apoyar a las familias impactadas y contribuir a la búsqueda de soluciones frente a esta compleja situación".

Chilolac era la compañía lechera más austral del mundo y entre sus productos destacaban quesos, yogurths, mantequilla y manjar chilote. Fue fundada en 1969 y su planta lechera estaba instalada en la Ruta 5.

Todo sobre Economía