Mercado del Mar de Coquimbo: Así será el proyecto comercial que fue reactivado para la ciudad puerto

¿Qué pasó?

Una importante noticia en el marco del desarrollo de un relevante proyecto comercial que se está desarrollando en Coquimbo es la que se ha dado a conocer en los últimos días.

Se trata del proyecto Mercado del Mar de Coquimbo, iniciativa que estuvo por más de 10 años estancada y que ahora logró destrabar su realización tras asegurar un financiamiento superior a los $7.500 millones.

De acuerdo a lo que consigna el Diario Financiero, esto es un hecho importante de cara a reactivar un proyecto clave de cara a la recuperación urbana y económica del sector puerto de la ciudad.

A su vez, este avance se concretó luego de la aprobación de parte de recursos por parte del Consejo Regional de Coquimbo, en coordinación con el municipio y organismos sectoriales.

Así será el proyecto Mercado del Mar

La iniciativa considera la construcción de una infraestructura destinada a la comercialización de productos del mar, gastronómica local y actividades turísticas, con miras a ordenar el comercio pesquero artesanal y potenciar el borde costero como polo económico. Al mismo tiempo que se busca beneficiar directamente a pescadores, locatarios y emprendedores vinculados a la actividad marítima.

La inyección de recursos permitirán retomar las obras físicas y avanzar en un modelo de gestión que asegure su sostenibilidad operativa.

El diseño actualizado incorpora mejoras en infraestructura sanitaria, áreas de venta, espacios gastronómicos y zonas abiertas al público, alineadas con estándares actuales de seguridad y operación.

