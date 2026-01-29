"Decidimos dar un paso al costado": Reconocida hamburguesería de Providencia cierra sus puertas

29 en. 2026 - 17:05 hrs.

A través de un sentido mensaje publicado en redes sociales, un famoso restaurante ubicado en la comuna de Providencia, anunció que cerrará sus puertas "indefinidamente".

Se trata de Chef Metalero, espacio gastronómico que ha ganado un renombre por su propuesta gastronómica ligada fuertemente al ámbito musical.

La despedida

Mediante su cuenta de Instagram, el dueño del espacio dijo en primera instancia que "quiero agradecerles profundamente y en nombre de nuestra, Sol mayor, y todo nuestro equipo de trabajo, el gran apoyo que hemos recibido a lo largo de estos 6 años llenos de mucha gastronomía y buena música".

En esa línea, aseguró que seguirá operando hasta fin de mes, aunque no especificó las razones del cierre.

"Les comento que chef metalero restaurant, estará abierto para todo público hasta el día sábado 31/01/26, en el mismo horario desde las 12 del día hasta las 23:30 horas. Hoy como restaurant decidimos dar un paso al lado, y cerrar nuestras puertas, tomando una pausa indefinida", indicó.

"Nuevamente gracias a todos y cada uno de los miembros de nuestra horda infernal que creyeron y amaron nuestra propuesta", cerró.

Todo sobre Economía