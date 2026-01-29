Patio cubierto, comedor y salas con aislación térmica: Así quedará el jardín infantil de contingencia que instalarán en Tomé

29 en. 2026 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc), en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) anunció la instalación del nuevo jardín infantil modular de contingencia, el cual permitirá restablecer el servicio educativo a 20 niños y niñas, de entre 2 y 5 años, durante el mes de marzo en la localidad de Punta de Parra, comuna de Tomé, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en el Biobío.

El proyecto, liderado por la Subdirección de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos de Junji Biobío, contempla una inversión inicial aproximada de $80 millones.

Durante su visita a Punta de Parra, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que la reposición del establecimiento es prioritaria para el Gobierno, dado que el recinto resultó completamente destruido por los incendios.

¿Cómo será el jardín de emergencia de Punta de Parra?

El jardín de emergencia "Hojas de Parra" contempla la instalación de cinco módulos tipo contenedor, completamente habilitados.

Dichos módulos incluirán una sala de actividades, patio cubierto, comedor, sala de reuniones, cocina, bodega de alimentos, oficina de dirección, dos baños, instalaciones con aislación térmica, ventanas termopanel y sistemas de aire acondicionado.

Distribución del Jardín Modular "Hojitas de Parra" / Ministerio de Educación.

"Lo fundamental hoy es que los niños y niñas recuperen cuanto antes un espacio seguro donde aprender, jugar y reencontrarse con su comunidad. No podemos permitir que una emergencia como esta interrumpa su desarrollo educativo y socioemocional", afirmó el ministro Cataldo.

De acuerdo con el diagnóstico realizado tras los incendios, el Jardín Infantil "Hojitas de Parra" es uno de los siete establecimientos con daños severos en la zona, entre escuelas, liceos y jardines infantiles. El ministro subrayó que los esfuerzos interinstitucionales permitirán que el año escolar y parvulario inicie durante el mes de marzo.

Frontis del Jardín Modular "Hojitas de Parra" / Ministerio de Educación.

"Hemos articulado a todos los equipos: Junji, Mineduc, Desarrollo Social, Obras Públicas, municipios y también al sector privado. Cuando las emergencias golpean así de fuerte, la colaboración se vuelve una condición indispensable. Y aquí todos hemos puesto de nuestra parte para que marzo no sea una incertidumbre", indicó la autoridad ministerial.

El ministro, durante su recorrido por la zona afectada hacia fines de la semana pasada, también recordó que se están implementando otras medidas de apoyo en la región, como escuelas y jardines infantiles de verano, entrega de útiles, renovación gratuita de TNE y apoyo psicosocial.

Mira el video de cómo será el Jardín: