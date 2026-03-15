Suspenden clases por intensas lluvias en la zona centro-sur: Revisa las comunas que tomaron la medida

15 mar. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que ha dejado intensas lluvias en el sur del país sigue su avance hacia la zona central, por lo que varios municipios han anunciado la suspensión de clases debido a los estragos que se puedan provocar mañana lunes.

Suspenden clases por las intensas lluvias

Si bien hasta el momento el Ministerio de Educación (Mineduc) no ha informado sobre una suspensión generalizada de las clases, algunas comunas de la zona centro-sur ya anunciaron que no tendrán actividades en sus centros educativos.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que tres comunas de la provincia de Curicó ya anunciaron el cierre de sus colegios el día lunes, ya que es en esta zona donde se esperan las lluvias más intensas.

¿Qué comunas no tendrán clases el lunes?

Hasta el momento, estas son las comunas que no tendrán clases el día lunes 16 de marzo:

Romeral.

Molina.

Sagrada Familia.

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