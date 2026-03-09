Junaeb inicia pago de la Beca BAES: ¿Cómo revisar si me cargaron el dinero?

09 mar. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó este lunes el inicio del pago de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) correspondiente al 2026, dirigido a estudiantes renovantes que cumplen con los requisitos y fueron confirmados por su casa de estudios.

Para acceder al beneficio, los alumnos deben contar con becas de arancel del Ministerio de Educación (como Gratuidad o becas de arancel) y/o con apoyo de la Comisión Ingresa (Crédito con Aval del Estado). Además, deben pertenecer a los primeros tres quintiles de ingreso socioeconómico.

¿Cómo revisar si ya se cargó el dinero?

Una vez confirmado el beneficio, los estudiantes pueden consultar y gestionar su saldo de forma digital. Actualmente, la administración de la tarjeta se realiza mediante las aplicaciones móviles de los operadores:

Sodexo/Pluxee: Descargar en Android o iOS Edenred: Descargar en Android o iOS

Usando la aplicación correspondiente al operador de tu tarjeta, puedes revisar el saldo en tiempo real y consultar los comercios asociados mediante geolocalización.

¿Puedo retirar el dinero de la BAES?

No. El beneficio no se entrega como dinero en efectivo. Se administra exclusivamente mediante una tarjeta electrónica (física o virtual) destinada a la compra de alimentos en comercios asociados: Pluxee en la Región Metropolitana y Edenred en el norte y sur del país

Para 2026, el monto mensual es de $48.000 a nivel nacional. En la región de Magallanes y la Antártica Chilena, el beneficio asciende a $50.000.

Por otro lado, el saldo de la la BAES no es acumulable. El monto debe ser utilizado dentro del mes, ya que el saldo no gastado vence automáticamente y no se traspasa al periodo siguiente.