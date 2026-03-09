Reduce tiempos de viaje y mejora conectividad: Inauguran nuevos pórticos Free Flow en Acceso Sur

09 mar. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, el Ministerio de Obras Públicas inauguró los nuevos pórticos Free Flow en el Acceso Sur de la capital, incluyendo el peaje troncal Río Maipo y los cruces laterales Tocornal y Gabriela. Esto beneficia la conectividad local al reducir los tiempos de viaje.

Al evento al que denominaron "Santiago sin barrera de peajes" asistieron la ministra Jessica López, junto al delegado presidencial Gonzalo Durán y la concesionaria ISA Vías.

Esta transformación beneficia principal y directamente a conductores y viajeros de las comunas de La Granja, La Pintana, Puente Alto, Pirque y Buin. No solo reduciendo sus tiempos de viaje y brindando comodidad, sino también disminuyendo el uso de combustible.

"Santiago sin barrera de peajes"

El proyecto se empezó a construir en febrero del año pasado y contó con una inversión de 11 mil millones de pesos. Al respecto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, manifestó su alegría por culminar y poner en funcionamiento esta obra y destacó lo que significan este tipo de avances para el país.

"Cada peso que invertimos en infraestructura pública es un aporte importante al bienestar de las personas. Sin infraestructura que genere un país integrado, conectado y sostenible, no hay posibilidad de desarrollo.

Asimismo, reconoció que desde el Ministerio entienden que aún se requieren mejoras, pero catalogó la instalación de pórticos free flow como un avance sustancial que "hará que nuestras rutas fluyan. Esto es tiempo para todos y hasta un aumento en la productividad, por eso estoy muy contenta", expresó.

