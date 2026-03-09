Senapred solicita evacuar un sector de la comuna de Valparaíso por incendio forestal

09 mar. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar un sector de la comuna de Valparaíso, en la región del mismo nombre, a raíz de un incendio forestal por el que se declaró Alerta Roja.

A las 16:45 horas de este lunes, el organismo solicitó la evacuación del sector Miguel Ángel Alto, activando los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señaló Senapred a través de su cuenta de X.

El combate del incendio forestal en Valparaíso

El siniestro, denominado Miguel Ángel Alto, se desarrolla en el Cerro Jiménez, cercano a sectores habitados. Las autoridades señalaron que, hasta las 17:00 horas, las llamas habían logrado consumir 0,2 hectáreas.

En el combate del fuego trabajan 6 brigadas, 4 técnicos, 3 aviones y 3 helicópteros, además de voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf.

Christian Cardemil, director regional de Senapred, señaló que "en base a la información técnica provista por Conaf, se ha determinado declarar alerta roja de carácter comunal para la comuna de Valparaíso, producto de un incendio forestal que se encuentra activo en Cerro Jiménez".

"Hacemos un llamado para las personas que se encuentran en dicho sector a iniciar un proceso de evacuación de manera inmediata, ordenada y siguiendo las instrucciones de los respondedores que se encuentran en el territorio", agregó.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar realizar actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que los grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

