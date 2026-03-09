Alcaldesa Delfino por hallazgo de cadáver frente a su casa: Lo calificó como un "hecho terrible" y descartó amenazas previas

09 mar. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se reunió la mañana de este lunes con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para abordar el hallazgo de un cuerpo maniatado al interior de una caja frente a su casa, hecho que quedó al descubierto el domingo.

En la instancia, la autoridad comunal aprovechó de conversar con la prensa, descartando haber recibido amenazas previas y califcando lo ocurrido como "terrible", sin embargo, dijo que esto se debe "enfrentar con valentía".

"Es un caso que conmueve, es terrible"

"He mantenido contacto con el ministro (Cordero) desde el día de ayer, entonces esta reunión se enmarca en aquello. La verdad es que este es un caso que conmueve, es terrible", comenzó señalando la alcaldesa en un punto de prensa.

"He tenido particularmente una jornada compleja el día de ayer, no solamente yo, sino que también los funcionarios que encontraron el cadáver, los funcionarios de aseo", agregó la autoridad.

Sobre el hecho, explicó que el sábado un camión 3/4 botó una caja frente a su domicilio, y el mal olor alertó a sus vecinos. "Como tenía mal olor y además era un bulto más o menos grande, le pido a la dirección de aseo que por favor haga retiro de esto", indicó la alcaldesa.

Tras su llamado, el domingo concurrieron al lugar los funcionarios de la dirección de aseo para hacer retiro de la caja, "y durante las maniobras se dan cuenta que se trataba de un cadáver".

Alcaldesa descartó amenazas previas

"Yo creo que esto hay que enfrentarlo con valentía, hay que colaborar con las instituciones, esto se tiene que investigar. Es un hecho conmovedor, es un hecho terrible que no nos paraliza en el combate contra todo tipo de delitos", continuó señalando Delfino.

"La verdad es que esto nos sigue dando fuerzas para seguir trabajando y seguir coordinando las distintas acciones para tener una comuna mejor y segura", añadió.

En esa misma línea, afirmó que "esto no amedrenta, esto finalmente nos da fuerza para trabajar con nuestros vecinos y vecinas, y lo más importante aquí es que se puedan esclarecer los hechos".

Posteriormente, descartó haber recibido amenazas previas a lo ocurrido. "No he recibido amenazas. Lo he comentado varias veces, yo no he recibido amenazas, más allá de que hemos hecho harto trabajo en función de la seguridad de nuestros vecinos".