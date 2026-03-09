Motociclista muere tras ser chocado por un auto en Santiago: Acompañante está grave y conductor involucrado fue detenido

09 mar. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se produjo la mañana de este lunes en Santiago, Región Metropolitana, luego que un motociclista falleciera tras ser impactado por un vehículo.

Conductor de automóvil fue detenido

El hecho se produjo en la intersección de las avenidas Santa Rosa con 10 de julio, en donde, por razones que se desconocen, un automóvil colisionó a una motocicleta en la que se desplazaban dos personas.

Producto del choque, el conductor de la moto perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó gravemente herido, y actualmente se encuentra en un centro asistencial.

En cuando al conductor del vehículo que provocó el siniestro vial, fue detenido. Corresponde a un ciudadano extranjero que no manejaba sin ningún tipo de documentación.