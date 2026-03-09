Metro de Santiago informa que Línea 3 presenta retraso en su frecuencia habitual

09 mar. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la mañana de este lunes que la Línea 3 presenta un retraso en su frecuencia habitual, por lo que los usuarios deberán considerar mayores tiempos de espera durante sus viajes.

Desde la empresa informaron que "a las 06:48 horas, el servicio en Línea 3 presentó retrasos debido a un tren detenido más del tiempo habitual en Los Libertadores".

Metro agregó que esta situación "generó demoras en los desplazamientos y afectó la llegada de los pasajeros a sus destinos", razón por la que emitieron un justificativo para que sea presentado por los usuarios.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

Todo sobre Metro de Santiago