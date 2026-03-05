Campaña de vacunación gratuita en Metro: Revisa cuáles son las estaciones donde estarán los operativos de salud

05 mar. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada, Metro de Santiago en conjunto con el Ministerio de Salud anunciaron una nueva campaña de vacunación que será llevada a cabo en diferentes estaciones de Metro.

La iniciativa de la cartera de salud tiene como objetivo seguir la inmunización de influenza de este año con la vacunación específicamente en grupos de riesgo de la población.

¿Cuáles son las estaciones donde estarán los operativos de salud?

Los operativos de salud estarán disponibles desde esta semana y en algunas estaciones se extenderán hasta fines de marzo en un horario específico y durante días hábiles.

A través de X, Metro de Santiago anunció las siguientes estaciones que serán parte de la campaña. Revisa los horarios y días que estarán operativos:

El Bosque, línea 2. Del 3 al 5 de marzo de 10:00 a 17:00 hrs.

línea 2. Del 3 al 5 de marzo de 10:00 a 17:00 hrs. Plaza Quilicura, línea 3. Del 3 al 25 de marzo los martes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.

línea 3. Del 3 al 25 de marzo los martes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs. Hospitales, línea 3. Del 2 al 31 de marzo de lunes a viernes, de 10:30 a 13:00 hrs.

línea 3. Del 2 al 31 de marzo de lunes a viernes, de 10:30 a 13:00 hrs. Lo Prado, línea 5. Del 3 al 31 de marzo de lunes a viernes, de 17:00 a 19:30 hrs.

Entre los grupos de riesgo están adultos mayores, niños hasta quinto básico, profesores, embarazadas, cuidadores, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas o inmunodepresión.

Todo sobre Salud