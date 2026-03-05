¿El paracetamol es nocivo para el sistema nervioso?: El particular efecto secundario que tendría el fármaco según estudio

05 mar. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El paracetamol es uno de los fármacos más vendidos en todo el mundo, incluido Chile; sin embargo, su consumo podría generar efectos secundarios nocivos en el sistema nervioso.

De acuerdo a un estudio publicado en el portal de Oxford Academic, respaldado por académicos de la Universidad Católica, el uso del acetaminofén estaría relacionado con posibles conductas de riesgo.

Experimento con 500 estudiantes

Según recogió La Tercera, los investigadores realizaron experimentos con 500 estudiantes universitarios, para determinar la relación que existe entre el fármaco y el sistema nervioso.

A algunos de ellos se les administró una dosis de 1.000 mg de paracetamol, mientras que a otros se les dio a tomar una pastilla placebo.

La comparación entre ambos grupos permitió concluir que el fármaco afecta el comportamiento de las personas en situaciones de riesgo y los vuelve más temerarios.

Uno de las pruebas consistió en inflar un globo imaginario apretando botones de un teclado. La instrucción era inflar el globo lo máximo posible sin reventarlo. Quien lo conseguía, ganaba dinero imaginario.

El experimento permitió observar que quienes tomaron paracetamol se arriesgaron significativamente más durante el ejercicio, mientras que el grupo placebo se comportó de manera más cautelosa.

"Es considerado un medicamento bastante seguro"

El doctor Andrés Glasinovic, de la Clínica Universidad de Los Andes, aseguró que "no hay una evidencia de buena calidad de que el paracetamol podría afectar esta área de la salud mental de las personas jóvenes, que es tomar conductas de riesgo".

"El paracetamol es un analgésico de larga trayectoria y tradición, usado para múltiples condiciones de salud, sobre todo, fiebre y dolores", agregó el profesional.

El médico finalizó señalando que, mientras sea prescrito por un médico en dosis adecuadas, "es considerado un medicamento bastante seguro".