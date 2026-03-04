Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní en el océano Índico

04 mar. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la mañana de este miércoles que un submarino estadounidense hundió a un buque de guerra de Irán frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico.

La Armada de Sri Lanka logró rescatar a 32 tripulantes, quienes reportaron una explosión que hasta ahora era de origen desconocido. Cerca de 150 personas están desaparecidas y varias murieron después de que el buque de guerra iraní se hundiera.

"Pensaba estar a salvo en aguas internacionales"

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo", declaró el jefe del Pentágono a la prensa.

Por su parte, el portavoz de la Armada del país asiático, Buddhika Sampath, dijo que "encontraron algunos cadáveres en la zona donde se hundió el barco", sin comunicar una cifra.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Vijitha Herath, declaró al Parlamento que los 32 iraníes rescatados fueron trasladados al principal hospital del sur de la isla, mientras que dos barcos y un avión fueron desplegados para buscar supervivientes.

La fragata emitió una llamada de socorro la madrugada del miércoles y, en menos de una hora, un barco de rescate llegó a la zona, situada a unos 40 kilómetros al sur del puerto meridional de Galle, informó el ministro.

