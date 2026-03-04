Así es el nuevo monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano: Ya está abierto al público

04 mar. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, junto al superlunes, se abrieron al público los accesos para entrar al nuevo Nudo Baquedano, y una de las partes más esperadas para visitar es el monumento a la destacada poeta Gabriela Mistral.

Esta obra es parte del proyecto Nueva Alameda, del cual hace algunos días se pudieron ver algunas partes del parque ya finalizadas, y desde el 2 de marzo abrieron para transitar hacia la escultura de la diplomática nacional.

Así es el nuevo monumento a Gabriela Mistral en Nudo Baquedano

A través de redes sociales, diferentes perfiles y cuentas de urbanismo y turismo en la capital pudieron acceder de manera anticipada para poder tomar registros del nuevo monumento a Gabriela Mistral.

La obra "Lucila" tiene más de 10 metros de altura en su parte más alta y está hecha de 16 prismas verticales de acero alineados con hormigón armado, y en cada una hay una imagen de la poeta que, alineadas, se ve solo una foto.

Además, junto a la foto tiene fragmentos del poema "Todas íbamos a ser reinas", en honor a su participación en la construcción de la cultura chilena y en el relato de mujeres en el espacio público.

Mira cómo es el monumento: