Proyecto Orbital Norponiente de Santiago: Revisa por cuáles comunas pasará y en qué consiste

17 feb. 2026 - 16:04 hrs.

El proyecto Orbital Norponiente de Santiago considera el desarrollo de una nueva autopista urbana que conectará la actual Concesión Acceso Nororiente a Santiago con la Ruta 78 y con la futura Orbital Sur Santiago. También incluye el estudio de factibilidad de incorporar un nuevo trazado de conexión con la ruta 5.

Asimismo, considera la realización de una doble calzada de dos o tres pistas por sentido, con una extensión de 66 kilómetros y accesos controlados, calles de servicio, pasarelas y puentes, túneles, entre otras obras.

Esta obra se emplaza a través de las comunas de Lampa, Pudahuel, Maipú, Padre Hurtado y Peñaflor y generará una alternativa vial a la Ruta 5, con la finalidad de atraer los flujos de paso, en especial, el transporte de carga, descongestionando así el área central del Gran Santiago.

¿Qué beneficios aporta este proyecto?

La materialización del proyecto Concesión Orbital Norponiente Santiago aportaría los siguientes beneficios:

Integración de las comunas periféricas de Santiago

Mejoras en la viabilidad circundante a las comunas por donde pasa el trazado

Disminución de los tiempos de desplazamiento

Aumento en la seguridad y calidad de vida

Generar empleos relacionados a construcción y operación de las vías

El presupuesto oficial estimado para este plan es de UF 45.000.000.

Ministerio de Obras Públicas

Principales obras del proyecto

En cuanto al diseño geométrico, el plan incluye ciclovías, según estudio territorial (33,km), trece puentes, quince enlaces desnivelados y 65 atraviesos, tres túneles, dos trincheras cubiertas y viaductos.

También considera obras de iluminación, paisajismos y riego, sistema de saneamiento y drenaje, etc. Todo esto se realizará en un cronograma que inicia en octubre de este año con la publicación de la licitación. En junio de 2027 será el proceso de recepción de ofertas, para adjudicar la concesión en noviembre de ese año.

Finalmente, se espera que la puesta en servicio de la totalidad de las obras ocurra el segundo semestre del 2035, con posible plazo máximo de 45 años.

