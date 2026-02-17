"Cercano a sectores poblados": Declaran Alerta Roja en Pirque por incendio forestal

17 feb. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en la comuna de Pirque, Región Metropolitana, por un incendio forestal que afecta la zona.

Según indicó el organismo, la medida se mantendrá hasta que las condiciones de la emergencia así lo ameriten.

¿Qué se sabe del incendio forestal?

El fuego se encuentra afectando el sector de camino San Vicente, y ha afectado una superficie preliminar de siete hectáreas.

Senapred indicó que el "incendio se encuentra cercano a sectores poblados".

En el lugar se encuentra trabajando Bomberos de Puente Alto – Pirque, La Granja - San Ramon - La Pintana; y San José de Maipo; además de seis brigadas, un técnico, cuatro aviones, un camión aljibe, Carabineros y Personal de Seguridad Ciudadana Pirque.

La Alerta Roja

"Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", expuso Senapred.

