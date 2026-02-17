Vuelven los celulares con tapa trasera: ¿Por qué los teléfonos dejarían de venderse totalmente sellados?

17 feb. 2026 - 17:59 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se filtró que los próximos diseños de celulares volverán a tener la clásica "tapa" al reverso, la cual te permitía sacar y cambiar la batería y el chip del teléfono.

Y es que hace muchas versiones atrás que los smartphones vienen sellados, sin la posibilidad de "abrir" la tapa de atrás y modificar sus piezas. Sin embargo, una nueva normativa obligará a retroceder en diseño y eliminar el "sellado".

Dos gigantes de la tecnología ya estarían trabajando en el rediseño de sus próximas "familias" de teléfonos para anticiparse a la nueva ley que entrará en vigencia próximamente.

Ya no más sellados: Vuelven las tapas traseras de celulares

Según los portales de noticias de tecnología The Verge y GSMArena, la nueva normativa apunta a que los dispositivos tengan una mayor duración de su vida útil y permitir al usuario cambiar la batería fácilmente.

Apple y Samsung ya estarían rediseñando sus gamas medias para cumplir con la hoja de ruta que quiere seguir la Unión Europea en temas de ecodiseño y sustentabilidad.

The Verge y GSMArena reportaron que el nuevo diseño será similar al antiguo: traerá pequeñas pestañas o adhesivos que liberarán la tapa fácilmente, con sistemas de sellos de goma y cierres de presión mecánicos para evitar la entrada de agua y polvo en la parte de la batería.

