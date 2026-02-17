Daniel Fuenzalida contó como es la relación con su exmujer tras años de su separación: Su hija es clave

17 feb. 2026 - 19:01 hrs.

El animador Daniel "Exhuevo" Fuenzalida ha sido una de las personalidades que más ha abordado el tema de las adicciones a las drogas, tratando de ayudar a otras personas que estén padeciendo este tipo de problemas, el cual los aleja, generalmente, de sus familias.

En el programa La Última Palabra de Zapping TV, el conductor de programas abordó cómo su relación se deterioró al punto de llegar al divorcio, aunque nunca dejó de ver a su hija.

¿Qué dijo Fuenzalida?

"Obviamente, la Francisca se separa de mí porque yo era un gallo que estaba mal, que estaba enfermo, que estaba loco", aseguró a Berni Cruz, indicando de paso que siguió consumiendo hasta cuando su hija tuvo tres años.

Tras la separación, no dejó de insistir en ver a su hija. “Yo seguí una etapa de consumo y ahí no la vi mucho, pero luché mucho por verla”, recuerda, describiendo las restricciones: “Me dejaban verla solamente un ratito los días sábados y acompañado de mis papás”. Y remarca que "nunca me despegué... siempre luché mucho por estar con mi hija, consciente de que yo tenía un problema".

Respecto a la relación actual con su exesposa, el ExHuevo asegura que pudo mejorar la relación al punto de compartir juntos los cumpleaños de su hija."Hoy día la relación con la mamá de la Ignacia es muy buena. La Francisca se volvió a casar y yo conozco a su marido... la relación está sanísima y muy buena".

Apoyo del público

Fuenzalida hace una clara diferencia cuando habla de lo que pasó después de su rehabilitación. Por un lado, destaca el apoyo de la gente: “Una respuesta es el público, el público nunca me ha abandonado”, dice, agradeciendo el cariño que recibió incluso en sus años más complejos: “El público siempre ha sido muy generoso conmigo… habían personas que me retaban”.

De hecho, recuerda una escena muy gráfica de ese tiempo. “Yo, por ejemplo, iba a alguna población a comprar droga y no faltaba la señora que estaba en el almacén y me decía, Huevo, ¿qué anda haciendo usted por acá? Yo sé lo que anda y me retaba como una mamá”, cuenta, reflejando la cercanía y preocupación real de quienes lo reconocían.

Sin embargo, en el plano laboral la historia fue distinta. “La industria, tengo que ser súper sincero, nunca me valoró. Los ejecutivos, los productores, los directores nunca me valoraron”, asegura. Eso sí, también admite: "Entiendo perfectamente cuando pasé por mi etapa de consumo era imposible que me llevaran a algún proyecto porque yo fallaba”.

Todo sobre Daniel Fuenzalida