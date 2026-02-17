Tragedia en Valparaíso: Una persona muere y otra resulta herida tras caída de árbol en una plaza

17 feb. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona falleció y otra resultó herida la tarde de este martes tras caer un árbol de gran tamaño en el Parque Italia de Valparaíso. El hecho se habría originado por las fuertes ráfagas de viento que se registran en la ciudad.

Al lugar acudieron tres compañías de Bomberos, personal del Samu, Carabineros y seguridad municipal, para controlar la emergencia y resguardar la zona.

¿Qué se sabe del accidente en la plaza de Valparaíso?

"Se constató a que uno de ellos estaba lesionado con una fractura, estaba atrapado dentro de sus extremidades con este árbol caído", sostuvo el tercer comandante Bomberos Valparaíso, Francisco Arévalo.

"La otra persona lamentablemente estaba fallecida bajo este árbol", indicó, agregando que la víctima fatal, de 27 años, "estaba haciendo uso de una banca del lugar, en donde lamentablemente cayó el árbol".

Al ser consultado si existía algún peligro inminente antes del accidente, el comandante aseguró que fue sorpresivo, y apuntó a "los años que debe tener este árbol y lo expuesto que ha estado al viento y otros factores que que desconozco".

La autoridad añadió que las causas de la caída forman parte "de los peritajes que tiene que hacer el levantamiento de Carabineros, pero después de este accidente tendrán que hacer una evaluación general de la plaza para poder darle seguridad a la gente que transita por este lugar".