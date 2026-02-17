Muere adulta mayor en incendio forestal en Melipilla: Senapred declara Alerta Roja comunal

17 feb. 2026 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Provincial de Talagante confirmó el fallecimiento de una mujer adulta mayor en el contexto del incendio forestal que afecta al sector de Viña Campesino en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

A raíz de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja comunal para respaldar los trabajos de combate de las llamas y la evacuación de zonas pobladas cercanas a los focos.

Las autoridades reportaron además que otras dos personas, una mujer adulta y otra menor de edad, debieron ser trasladadas hasta el Hospital de Melipilla producto de quemaduras.

En cuanto a la emergencia, la delegada provincial de Talagante, Stephanie Duarte, señaló: "Estamos en el puesto de comando a propósito de este incendio (…) se encuentra en combate con una superficie de afectación de 40 hectáreas".

Además de la víctima fatal y las otras dos lesionadas, el siniestro ha dejado cinco inmuebles afectados, cuatro viviendas y una bodega.

La autoridad provincial indicó que el despliegue de Bomberos y Conaf ha permitido resguardar otros 15 domicilios, mientras que equipos municipales ya trabajan en la aplicación de fichas FIBE así como en la evaluación de daños.

