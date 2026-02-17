Casi mil hectáreas consumidas: Continúa Alerta Roja en Vichuquén y Linares por incendios forestales

17 feb. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred entregó este martes un balance de dos incendios forestales que desde hace días se desarrollan en comunas de la región del Maule, y que en total suman casi mil hectáreas consumidas.

Incendio forestal en Linares

De acuerdo a la información técnica proporcionada por Conaf, el incendio en Linares lleva por nombre "Cajón de Pejerrey", y de momento 522 hectáreas se han visto afectadas.

En la emergencia trabajan cinco brigadas y cinco técnicos de Conaf, además de cinco aeronaves. El siniestro se desarrolla al interior de Área Protegida (Áreas Silvestres Protegidas y Privada).

Desde Senapred indicaron que, considerando estos antecedentes, se mantiene la Alerta Roja para la comuna, la que se encuentra vigente desde el pasado 12 de febrero de 2026.

Incendio forestal en Vichuquén

De acuerdo a la información técnica proporcionada por Conaf, el incendio en Vichuquén lleva por nombre "Alto Llico", y de momento 450 hectáreas se han visto afectadas.

En la emergencia trabajan Bomberos de Vichuquén, además de tres brigadas y tres técnicos de Conaf, junto a un helicóptero, un puesto de comando, dos skidders, un aljibe y una motoniveladora, entre otros. También apoyan Carabineros, PDI, ACHS y personal municipal.

Desde Senapred indicaron que, considerando estos antecedentes, se mantiene la Alerta Roja para la comuna, la que se encuentra vigente desde el pasado 14 de febrero de 2026.

