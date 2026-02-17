Aspirantes a Reina de Viña 2026: Conoce a las diez candidatas que lideran las votaciones y podrían pasar a fase final

17 feb. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

El miércoles 11 de febrero se habilitaron las votaciones para escoger a los candidatos que pasarán a la etapa final que definirá a los reyes de Viña 2026. Actualmente, son 57 los aspirantes a Rey y Reina del Festival en un listado que se divide entre 26 mujeres y 31 hombres.

Desde animadores y cantantes, hasta creadores de contenido en redes sociales y participantes de las competencias folclóricas, integran el selecto grupo del que resultarán los diez finalistas.

La tradicional elección está organizada por el diario La Hora y las votaciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 23, luego se darán a conocer los resultados. Además de votar por tu favorita, también podrás elegir cuál de los tres anillos oficiales quieres que reciba la ganadora.

Las diez candidatas más populares

Conoce el listado de las favoritas a reina de Viña 2026

1. Skarleth Labra

Skarleth Labra es oriunda de Punta Arenas y tiene 20 años de edad. Se dedica al baile y la creación de contenido digital en redes sociales, cuenta con más de 900 mil seguidores en Instagram y supera los 700 mil en TikTok. Labra ha participado en diferentes realities y actualmente es estudiante de periodismo. Lidera la lista de favoritas a Reina del Festival.

@skarleeeeeeeeeth Instagram

2. Karla Melo

Karla es actriz y cantante. Ha actuado en diferentes series y telenovelas. Una de sus interpretaciones más conocidas y destacadas fue la de Flavia Tello en la serie El reemplazante. En 2023 lanzó su álbum musical Latina, que fusiona ritmos como la cumbia, la salsa y el bolero con sonidos urbanos. A principios del 2025 fue diagnosticada con cáncer de mama y tras someterse a una cirugía, sesiones de quimio y radioterapia, logró superar la enfermedad.

@karla_Melo_ Instagram

La agrupación femenina, de origen surcoreano, debutó en 2022 y en poco tiempo se posicionaron como referentes en el mundo del K-pop. Destacan por su gran puesta en escena con complejas coreografías y alta calidad visual en sus producciones. Son el primer grupo de K-pop en llegar al Festival de Viña.

@nmixx_oficial Instagram

Cantante y compositora. Destaca por su gran capacidad vocal y una puesta en escena que traspasa el escenario. Ha subido al escenario de la Quinta Vergara en dos ediciones del Festival. El jueves 26 de febrero se presenta por tercera vez y se posiciona como una de las favoritas para ser Reina de Viña 2026.

@monlaferte Instagram

5. Ignacia Michelson

Chica reality y creadora de contenido en redes sociales. En Instagram tiene más de dos millones 500 mil seguidores y es una de las aspirantes a Reina de Viña 2026 con más popularidad. Michelson participa en la elección en representación del programa Estilo Chic.

@lamichelson11 Instagram

6. Karen Doggenweiler

Periodista, presentadora de televisión y actual animadora principal del Festival de Viña del Mar. Es considerada uno de los rostros más queridos de la televisión chilena y la edición pasada se convirtió en la primera mujer en abrir el Festival de Viña.

@karendtv Instagram

7. Titi García Huidobro

Destacada locutora radial y actriz. Titi García Huidobro está entre las candidatas a Reina de Viña 2026 en representación del medio Tevex y entra en el listado de las favoritas por el público.

@titigh Instagram

Cantante y compositora de origen cubano estadounidense. Tiene una gran trayectoria y es una de las cantantes latinas más influyentes. Subirá al escenario de la Quinta Vergara durante la noche inaugural del Festival.

@gloriaestefan Instagram

9. Joy

Cantante, música y compositora mexicana. Integrante del conocido dúo Jesse y Joy. Es su segunda vez en el Festival de Viña del Mar y este año dará inicio a la tercera noche festivalera.

@joy Instagram

10. Alejandra Isaacs Vega

Periodista, animadora y candidata a Reina del Festival en representación del medio Marga Marga TV. Es oriunda de la quinta región de Valparaíso y busca dejar la corona en su región.

@conductora_tv Instagram

