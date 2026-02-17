"Esto no es un adiós. Es una transformación": Bar de Lastarria cierra sus puertas

17 feb. 2026 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, a través de su cuenta de Instagram, el restobar Lofchen anunció a toda su comunidad el cierre de sus puertas. El local ofrecía comida casera, cerveza artesanal y coctelería de autor, acompañado con shows de música en vivo.

El bar se ubicaba en Lastarria, uno de los barrios más emblemáticos del centro de Santiago.

"Hoy cerramos un hermoso ciclo en Lofchen Lastarria. Nuestra casa viva fue escenario de encuentros, música, arte, risas y tantas historias compartidas", se lee en el post donde compartieron la noticia.

Asimismo, agradecieron a quienes fueron parte de Lofchen, tanto como público y comensales, como a los productores y artistas que llenaron de música y alegría el lugar. También, al equipo de cocina, garzones, bartenders y a cada uno de los trabajadores, por su compromiso y entrega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lofchen Lastarría ?? Terraza/Bar/Restorant Chileno (@lofchen_lastarria)

"Nos llevamos cada abrazo, cada aplauso y cada noche inolvidable. Gracias Infinitas", dice el final del post. En este sentido, la respuesta de sus seguidores, compañeros de trabajo y artistas que hicieron vida en Lofchen fue emotiva, enviaron palabras de ánimo y agradecimiento a través de los comentarios.

