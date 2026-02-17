Rafael Olarra reaccionó a la confusión del medio estadounidense que lo relacionó con Pedro Pascal

17 feb. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes un medio estadounidense relacionó sentimentalmente al reconocido actor chileno Pedro Pascal con el exfutbolista Rafael Olarra. Esto luego de ver y fotografiar a Pascal caminando por las calles de New York, tomado del brazo con un hombre del mismo nombre.

La noticia se viralizó rápidamente, pues, todo se trató de una confusión. Quien acompañaba con notable cercanía al protagonista de The last Of Us, aunque también se llama Rafael Olarra, es argentino y director de arte.

"Los dos iban elegantemente vestidos, mientras recorrían el Lower East Side... Pedro Estaba super abrigado. Rafa parecía un poco más cómodo... El exfutbolista chileno optó por un look informal", escribió el medio TMZ provocando risas en quienes se dieron cuenta de que la persona en las fotos no era el chileno.

Olarra por su parte, también lo tomó con humor y reaccionó a través de una historia en Instagram en la que compartió la noticia y escribió de forma graciosa "Me voy a Hollywood".

Las reacciones no terminan ahí, pues, la modelo y presentadora argentina Lucila Vit, pareja del exjugador de Universidad de Chile, comentó el hecho en sus redes sociales. "Me despierto enterándome que soy tendencia por esta noticia... ¿Así que con Pedro Pascal? Te perdono @rafaolarra19", comentó entre risas en una reciente historia de Instagram.

¿Quién es el Rafael Olarra de las fotos?

Ya todos saben que fue una confusión, pero es probable que no sepan quién acompañaba en realidad al Pedro Pascal. Se trata de Rafael Olarra, un director de arte argentino, que mantuvo una relación con el cantante y actor Luke Evans entre 2019 y 2021.

