Hay máquinas de café, pizarras y varios objetos: Rematarán bienes de la Universidad La República tras su quiebra

17 feb. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Fue el 2025 cuando se conoció que el 19° Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de la Universidad La República, luego de acoger una demanda presentada por dos extrabajadores que reclamaban el pago de más de $63 millones correspondientes a deudas salariales.

Debido a la inevitable medida, el plantel universitario dio a conocer que rematará varias de sus pertenencias, como textos universitarios, máquinas de café, pizarras, sillas y otros implementos.

¿Qué se sabe del remate de los artículos de la Universidad La República?

El remate se realizará el próximo martes 24 de febrero a las 11:00 horas de manera presencial en San Antonio 220, oficina 806, comuna de Santiago Centro. El evento es organizado por JDV Remates.

Es importante mencionar que el remate será al mejor postor, por lo que no hay un precio mínimo para adquirir los bienes, sino que el precio final dependerá de la competencia entre los oferentes.

Son 26 lotes los que se están rematando, de los cuales varios contienen más un artículo. Por ejemplo, el lote 9 ofrece varios elementos como muebles, un computador, una impresora, un cilindro de gas, sillas, entre otros objetos.

Entre el 20 y 23 de febrero, los interesados podrán ir a ver presencialmente los artículos en las distintas sedes de la Universidad La República.

Si quieres conocer los lotes en detalle, solo debes ingresar al sitio oficial del remate (clic acá para acceder).

Todo sobre Remates