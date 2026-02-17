Buscan a joven pareja desaparecida en la región de Atacama: Se les perdió el rastro tras enviar un mensaje a sus familiares

17 feb. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

Crece la preocupación en la región de Atacama tras la desaparición de una joven pareja, a quienes se les perdió el rastro el pasado sábado cuando estaban recorriendo en auto el sector del Salar de Pedrenales, al este de la comuna de Diego de Almagro.

Personal del Gope de Carabineros está a cargo de la búsqueda, luego de que durante la mañana del lunes se realizó la denuncia por presunta desgracia. De momento no hay rastros de la pareja ni del vehículo.

El último contacto con su familia

Valentina Lorca (25) y Kevin Gebert (27) salieron la noche del jueves pasado desde Antofagasta con la intención de conocer los parques nacionales de Atacama en su vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser del año 1999, de color blanco.

Hasta el sábado a las 16:00 horas mantuvieron comunicación constante con sus familiares a través de aplicaciones de mensajería. A esa hora avisaron que habían llegado a la localidad El Salvador, según contó a Timeline el padre de Valentina, Rolando Lorca.

En ese lugar, hicieron compras en un supermercado y salieron hacia el Salar de Pedernales, desde donde mandaron un mensaje diciendo que subirían a la Laguna del Bayo y a unas termas. Después de eso perdieron toda comunicación.

“Estamos en una situación de incertidumbre que no le deseo a nadie. Es una incertidumbre que carcome, que obliga a no perder el control, a no desesperarse y a tomar buenas decisiones", comentó el padre.

La tesis de Carabineros

Según dijo Rolando, la tesis de Carabineros es que el vehículo 4x4 pudo haber sufrido un desperfecto mecánico o quedar inmovilizado en una zona que no cuenta con comunicación telefónica, por lo que ambos podrían estar esperando el rescate, resguardándose en el auto.

A pesar de ello, el Gope ya cuenta con la última coordenada emitida por el GPS del vehículo, situada en un área conocida como Lagunas Bravas o Laguna del Bayo, por lo que mantienen una intensa búsqueda con un helicóptero incluido y drones de empresas mineras.