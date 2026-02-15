Dos personas mueren ahogadas en playa de Chañaral: Un menor de edad está en riesgo vital

15 feb. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una tragedia familiar se produjo la tarde de este domingo en la playa Flamenco de la comuna de Chañaral, en la región de Atacama. Dos hombres murieron ahogados, mientras que un menor de edad se encuentra en riesgo vital.

Las causas del hecho todavía no han sido esclarecidas, sin embargo, de acuerdo a información preliminar, todo sabría originado luego que el menor comenzara a ahogarse en primera instancia. Tras ello, los dos adultos corrieron en su rescate.

Dos adultos fallecieron y un menor de edad está en riesgo vital

La Fiscalía de Atacama confirmó el deceso por inmersión de los dos adultos, según los antecedentes entregados por la Armada al Ministerio Público. Ambos hombres pertenecían a un mismo grupo familiar.

El menor de edad, en tanto, fue trasladado al Hospital Regional de Copiapó, en donde permanece en riesgo vital.

El fiscal (s) de turno, Fernando Pizarro, ordenó la concurrencia de personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Chañaral y el Servicio Médico Legal para el procedimiento de rigor.