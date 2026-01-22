Fenómeno se extendería hasta cinco días: Meteorología advierte por "probables tormentas eléctricas" en zonas de seis regiones

22 en. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso y actualizó uno previo por "probables tormentas eléctricas" que afectarán a zonas de seis regiones del país. En algunos sectores, el fenómeno podría durar hasta cinco días.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

"Inestabilidad atmosférica"

El aviso emitido se debe a una "inestabilidad atmosférica" que dejará tormentas eléctricas durante la tarde de este mismo jueves en la Cordillera Austral de Los Lagos; además de las zonas Insular Norte, Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte y Patagonia Subandina Norte de Aysén.

Hasta cinco días de tormentas en el norte

Por otro lado, la DMC también actualizó un aviso previo originado por la "Alta de Bolivia" que dejará hasta cinco días de tormentas eléctricas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Región de Arica y Parinacota

Precordillera: Jueves 22, viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26 .

. Cordillera: Jueves 22, viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26.

Región de Tarapacá

Precordillera: Jueves 22, viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26 .

. Cordillera: Jueves 22, viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26.

Región de Antofagasta

Precordillera: Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 .

. Precordillera Salar: Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 .

. Cordillera: Jueves 22, viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26.

Región de Atacama

Cordillera: Sábado 24 y domingo 25.

