"Estoy desesperado, se lo suplico": El dramático clamor del alcalde de Penco por incendios forestales

18 en. 2026 - 03:49 hrs.

"Esto supera toda lógica humana". Con esas palabras, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, describió la catástrofe que se vive esta madrugada en su comuna. En contacto telefónico con Meganoticias, la autoridad comunal se quebró emocionalmente al relatar la magnitud de los incendios que han arrasado con el sector de Lirquén y que mantienen a la ciudad en un estado de sitio por el fuego.

Vera confirmó cifras que dimensionan la tragedia: 25 poblaciones evacuadas, cerca de 8 mil casas en riesgo y un estimado de entre 20 mil a 25 mil personas que han debido abandonar sus hogares.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando el alcalde reveló una situación de vida o muerte que ocurre en tiempo real. "Tengo 19 bomberos secuestrados por el fuego en el sector de Río Chile", alertó Vera con desesperación.

"Bomberos nos pide maquinarias porque están en una cancha atrapados. Le estamos pidiendo apoyo a la Armada porque tenemos el cerro, las casas y el mar. Si evacúo a la gente en auto voy a colapsar (...) Necesito maquinaria para rescatar a mis bomberos", clamó la autoridad.

El balance preliminar del alcalde es desolador. Según sus reportes, la localidad de Lirquén habría sido afectada en un 80%, comparando la destrucción con el terremoto del 27F, pero con un componente aún más doloroso.

"Al despertar, el día de mañana va a ser peor que un terremoto. No estamos hablando de casas, son poblaciones enteras que se perdieron. Tenemos que construir una ciudad de nuevo", señaló Vera, visiblemente afectado.

Respecto a la infraestructura crítica, confirmó que el Hospital de Lirquén fue evacuado en un 100% y que la planta de Indura, que mantenía en vilo a la población por sus 9.000 metros cúbicos de hidrógeno, logró ser controlada por el momento.

Aunque valoró la declaración de Estado de Catástrofe y el llamado del ministro Álvaro Elizalde, el alcalde Rodrigo Vera exigió presencia inmediata del Ejecutivo en la zona cero.

"Le quiero pedir a mi Presidente, para que no se vea un sesgo político, que tenga la gentileza de venir a mi comuna (...) No necesito los militares mañana, los necesito ahora", sentenció.

Vera hizo un llamado a la empatía y a la rapidez del Estado: "Llevo 4 horas incendiándose una comuna y no veo al Gobierno desplegado en terreno. Y eso no es una crítica, es un llamado urgente. Se lo suplico, por favor, de lo más profundo de mi corazón. Vengan a ayudarnos".

El alcalde finalizó advirtiendo que la emergencia está lejos de terminar. Para este domingo se esperan temperaturas de entre 33 y 36 grados, baja humedad y vientos que podrían superar los 50 nudos, condiciones que podrían reactivar o empeorar los focos en una ciudad que ya se siente sobrepasada.