Contra el reloj: Trasladan a pacientes del Hospital de Lirquén a Concepción y Talcahuano por cercanía del fuego

18 en. 2026 - 02:53 hrs.

La emergencia forestal en la comuna de Penco ha escalado a un nivel crítico esta madrugada del domingo 18 de enero, obligando a un operativo de evacuación "contra el reloj" en el Hospital de Lirquén. El fuego, que ya consume una población colindante, amenaza con cruzar hacia el recinto de salud.

Según el reporte en vivo del equipo de Meganoticias en la zona, la prioridad absoluta de las autoridades y equipos de emergencia es la extracción rápida de los internados y el personal. Se ha confirmado que las ambulancias están trasladando a los pacientes principalmente hacia hospitales de la región y zonas de seguridad de la Plaza de Penco.

La situación visual en el lugar es impactante. El despacho confirma que "solo una avenida, de dos pistas por lado, separa el incendio del hospital". Las llamas han avanzado desde Concepción hacia Penco con gran velocidad, alcanzando ya viviendas en el sector de Lirquén y generando una columna de humo y fuego que pone en jaque la seguridad del recinto.

El trabajo de evacuación enfrenta dificultades extremas. El sector se encuentra sin suministro eléctrico, por lo que los semáforos no están operativos. Carabineros ha debido tomar el control manual del tránsito para abrir paso a las ambulancias en medio del humo y las chispas.

La autoridad policial en terreno ha solicitado el retiro inmediato de civiles y prensa del sector, advirtiendo que el fuego podría cruzar la calle en cualquier momento.

Esta evacuación se suma a una noche de múltiples emergencias simultáneas. Además de Lirquén, se han reportado evacuaciones y focos activos en Tomé, Hualqui, Santa Juana y en la región de Ñuble, específicamente en la comuna de Ránquil.