Alertan por nuevo fraude con Clave Única: Denuncian suplantación de identidad para conseguir créditos sin autorización

04 mar. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo modus operandi estaría operando de manera oculta en el país y podría afectar a miles de personas sin que lo adviertan. El mecanismo, según pudo conocer Mega Investiga, utilizaría la Clave Única para concretar suplantaciones de identidad.

Se trata de un delito que funcionaría mediante el uso de esta herramienta digital, ampliamente utilizada para realizar trámites en línea ante distintos organismos del Estado.

Créditos solicitados sin consentimiento

En un reportaje, Mega Investiga recogió testimonios de afectados que denuncian la solicitud de créditos sin su autorización, gestiones que habrían sido realizadas utilizando su Clave Única como mecanismo de validación.

Las sospechas de las personas que han sufrido la suplantación de su identidad apuntan a los funcionarios públicos que generan estas contraseñas.

¿Dónde ver el reportaje?

La investigación plantea interrogantes sobre el nivel de vulnerabilidad de la Clave Única y los resguardos existentes para evitar su uso indebido.

El reportaje serán emitido en la noche de este miércoles en Mega Noticias Prime, donde se profundizará en los antecedentes recopilados y en el funcionamiento de este presunto mecanismo de fraude.

