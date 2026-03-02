Copec compra prestigiosa cafetería y proyecta duplicar sus tiendas: ¿Cuál es?

02 mar. 2026 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su permanente plan de expansión, Copec anunció este lunes la adquisición de un porcentaje mayoritario de una reconocida cadena de cafeterías que opera en Chile. El objetivo es fortalecer su liderazgo en el segmento de comida al paso, además de ampliar su oferta de productos premium y fast casual.

Esta operación se suma a otras iniciativas de la empresa en el rubro de alimentación y conveniencia, como la compra de Streat Burger y la incorporación de la franquicia Sbarro.

¿Cuál es la cafetería adquirida?

Según informó The Clinic, Copec adquirió el 70% de Procafecol Chile, sociedad responsable de operar la marca Juan Valdez en el país.

Arturo Natho, gerente general de Copec, destacó la relevancia estratégica de la operación: “La adquisición de Juan Valdez es un paso relevante en nuestra estrategia de largo plazo para seguir fortaleciendo la propuesta de conveniencia de Copec. Incorporamos una marca reconocida y valorada por los consumidores, que comparte nuestra visión de calidad y servicio, y que nos permite elevar la experiencia que ofrecemos día a día”.

“Esta operación refleja nuestra convicción de crecer con foco en las personas, ampliando una oferta cada vez más integral, relevante y de alto estándar”, añadió.

Operación permitirá llegar a más clientes

Desde Procafecol, Camila Escobar, su CEO, también destacó el impacto de esta alianza: “Esta alianza con Copec marca un hito en el desarrollo de Juan Valdez en Chile. La solidez operativa, la capilaridad territorial y la experiencia de esta compañía, junto con nuestra propuesta de café premium de origen, nos permitirán llegar a más consumidores y consolidar nuestra presencia en uno de los mercados más relevantes de la región”.

Con la toma de control concretada, Juan Valdez inicia una nueva etapa de crecimiento en Chile, con un plan que proyecta duplicar el número de tiendas en el mediano plazo.