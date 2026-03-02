Exclusivo | Boric y conversación con Kast por cable submarino: "Hablé con el Presidente Electo antes de que fuera una polémica"

02 mar. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes en Meganoticias Prime emitirá la entrevista que realizó la periodista Constanza Santa María al Presidente Gabriel Boric, a un poco más de una semana de que termine su Gobierno.

Desde el Archipiélago Juan Fernández, donde se inauguró oficialmente el año escolar, el Mandatario abordó la polémica por el cable Chile-China Express de la empresa china Mobile International (CMI), cuya concesión terminó en una sanción impuesta por Estados Unidos a tres funcionarios del Ministerio de Transporte chileno.

Adelanto de la entrevista de Boric

El Presidente de la República aseguró que "acá no hay nada oculto. Nosotros hemos tratado de ser... O sea, no hemos tratado, hemos sido absolutamente transparentes".

"Yo de hecho hablé con el Presidente Electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado estas amenazas", afirmó.

Al respecto, aclaró que "le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro Gobierno respecto del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su Gobierno, me parecía importante conversarlo con él".

La entrevista completa será emitida en la noche de este lunes 2 de marzo por Meganoticias Prime.

